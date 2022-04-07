Эстония полностью откажется от российского газа – не хочет финансировать войну против Украины

Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца 2022 года. Ранее страна объявила о приостановке закупок голубого топлива из РФ с апреля-2022. Вместо него Эстония будет использовать сжиженный природный газ (СПГ).

Об этом сообщила эстонское правительство. Там отметили, что причин для такого решения есть, по меньшей мере, две:

нежелание фактически финансировать войну России против Украины;

обретение энергетической независимости от РФ.

Для осуществления последнего власти страны проведут ряд действий. В частности:

увеличат государственный газовый резерв;

создадут возможности для приема сжиженного газа – запустят работу плавучего терминала.

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"Мы должны как можно скорее перестать покупать газ у путинского режима, который использует эти деньги в войне против Украины. Мы решили увеличить государственный газовый резерв и создать возможности для приема сжиженного газа, чтобы с осени мог заработать плавучий терминал. Это возможность не только для Эстонии, но и для всего нашего региона уже со следующей зимы стать независимыми от российского газа", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: принцпиальная позиция Эстонии по поводу сжиженного газа состоит в том, что, "когда однажды плавучий терминал придет, он не будет наполнен российским газом".

Ранее же полностью отказалась от российского газа Литва. Как заявили в Минэнергетики государства, решение является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести полный запрет на импорт всех энергоносителей из России. Речь идет о российском угле, газе, нефти и ядерном топливе.