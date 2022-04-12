Италия арестовала имущество российского олигарха и его сына на 105 млн евро

Италия наложила арест на имущество на сумму около 105 миллионов евро, которое принадлежит бывшему российскому гонщику Формулы-1 Никите Мазепину и его отцу-олигарху Дмитрию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters. Операция была нацелена на виллу, известную как Rocky Ram, расположенную на севере острова Сардиния. Это часть более широких усилий, направленных на наказание богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину.

Видео дня

Мазепин, уволенный в марте из принадлежащей США команды Формулы-1 Haas, был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием, которого официальный журнал Европейского Союза назвал членом ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

За последние недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у богатых россиян, которые были внесены в санкционные списки Европейского Союза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (агентство по безопасности границ) разыскивают активы россиян, которые попали под санкции. Также ведомство будет расследовать случаи обхода санкций.