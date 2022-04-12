Европол начал разыскивать активы россиян: расследуют также помощь в обходе санкций

Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (агентство по безопасности границ) разыскивают активы россиян, которые попали под санкции. Также ведомство будет расследовать случаи обхода санкций.

Совместную операцию назвали "Оскар". Она будет длится как минимум в течение года, говорится на сайте Europol. "В рамках операции "Оскар", инициированной Европейским центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола, Европол будет способствовать обмену партнерами информацией и разведывательными данными и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, направленных против преступных активов и обхода экономических санкций ЕС", – говорится в публикации.

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Задача Евроюста – обмен стратегической и оперативной информацией. Кроме того, Евроюст будет оказывать юридическую помощь и поддержку, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Frontex внесет свой вклад в операцию, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций. Воспользовавшись широким спектром оперативной деятельности Frontex, задача будет реализована во всех сферах их деятельности — на суше, на море и в воздухе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.