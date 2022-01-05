Кофе выгоднее золота: почему в мире взлетели цены на сырье и как это ударит по кошелькам украинцев

За время пандемии коронавируса крупнейшие мировые государства изменили монетарную политику. Денег в результате эмиссии стало больше, и их сначала начали инвестировать в драгоценные металлы, а потом – в покупку сырья и производство. В результате стоимость кофе за год взлетела на 78,2%, в то время как золото подешевело на 4%.

Как и почему изменились цены на сырьевых рынках, читайте в материале OBOZREVATEL.

В марте 2020 года, в разгар пандемии коронавируса и локдауна ведущих мировых экономик, центральные банки крупнейших стран (ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии и т. д.) запустили беспрецедентные по масштабам программы монетарного стимулирования. По сути, стартовал процесс наращивания денежной массы (эмиссия). На этом фоне инвесторы начали скупать драгоценные металлы с целью частичной защиты своих сбережений от инфляции, но в прошлом году их внимание переключилось на сырье.

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"Как следствие такой денежно-кредитной политики, в мире был зафиксирован рекордный за последние десятилетия рост инфляции. В некоторых странах (например, в Турции) негативный эффект был усилен монетарными стимулами исполнительной власти, что вылилось в удорожание потребительской корзины и крайнее недовольство населения", – говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин собрал динамику роста цен на основные сырьевые товары (фьючерсы, при условии поставок в будущем). Картина выглядит следующем образом:

Кофе +78.2%

Пиломатериалы +58.6%

Нефть +52.9%

Хлопок +45.7%

Газ +41.1%

Медь +25.0%

Кукуруза +23.3%

Пшеница +22.4%

Сахар +21.3%

Соевые бобы +2.5%

Какао -1.8%

Золото -4.0%

Платина -10.5%

Серебро -12.3%

То есть, инвестировать в покупку кофе стало в разы выгоднее, чем покупать золото или серебро. Это также подтверждает и слова Гойлова о том, что покупатели разочаровались в драгоценных металлах и решили зарабатывать на сырье, спровоцировав рост цен.

Больше зарабатываем на экспорте

Согласно данным Государственной таможенной службы, украинский экспорт в 2021 году вырос на 38,34% – до 68,24 млрд долларов. Импорт увеличился на 35,64% – до 73,30 млрд долларов. "Сальдо внешней торговли товарами осталось отрицательным, но по сравнению с таким же периодом 2020 года отрицательное сальдо сократилось почти на 28%", – говорит Иосуб.

Подорожание газа и нефти ударило по промышленности

Если рост стоимости энергоносителей (в частности, газа) продолжится и далее, то украинская промышленность начнет сокращать производства. Это приведет к спаду ВВП и увеличению негативного сальдо торгового баланса, прямым следствием чего станет девальвация гривни. В такой ситуации НБУ будет вынужден тратить свои резервы на поддержку курса украинской национальной валюты, пояснил Гойлов.

Подорожают продукты

Шевчишин прогнозирует: стоимость кофе будет расти для потребителей ввиду роста стоимости зерен и глобального тренда. "Также сахар будет дорожать для потребителей и более существенно, поскольку для сахарозаводов необходим газ-уголь для сахароварения. Таким образом, рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей", – отмечает он.

А вот бизнес на подорожании сахара заработает, добавляет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Рост цен на газ и, в меньшей степени, на кофе – негативная тенденция, ведь их Украина импортирует. В то же время рост цен на пшеницу и сахар – позитивная, их наша страна экспортирует.

В целом, ситуация на рынках может кардинально измениться так же, как и с драгоценными металлами. Если сейчас спросом пользуется сырье, то в новом году цены могут корректироваться. Рыночные условия рано или поздно приводят к балансу между спросом и предложением, и как только монетарная политика ведущих государств нормализуется, это повлияет и на цены.