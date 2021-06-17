Инфляция в Украине выросла из-за резкого подорожания подсолнечного масла: Шевченко объяснил решение НБУ

На решение Национального банка сохранить учетную ставку на уровне 7,5% повлияло ускорение инфляции до 9,5%. Общий рост цен вызван в первую очередь подорожанием подсолнечного масла.

Об этом на своем брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает пресс-служба ведомства. "В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз Национального банка. Это связано прежде всего с подорожанием отдельных ее компонентов с высокой волатильностью, в частности природного газа и подсолнечного масла, под влиянием преимущественно краткосрочных факторов", – сказал регулятор.

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Рост цен начнет замедляться осенью. В целом инфляция замедлится до 5% уже в первом полугодии 2022-го. На это повлияют:

исчерпывают эффект низкой базы сравнения;

новый урожай;

сдержанная политика НБУ.

"Учитывая обстоятельства настоящего и баланс рисков, мы сохранили учетную ставку на уровне 7,5%. Хотя сейчас инфляция превышает прогноз Национального банка, реагировать еще рано", – отмечает Шевченко.

Отметим, от учетной ставки зависит в том числе и инфляция. От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).