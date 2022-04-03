Хуже, чем в Союзе: экономист спрогнозировал 'дно' экономики РФ

Из-за санкций, введенных против РФ за войну в Украине, страна-агрессор не просто опустится до уровня развития времен Советского Союза. Экономика упадет еще ниже.

В перспективе ближайших нескольких месяцев Россию ждет рост безработицы, снижение ВВП на 10% и более, а также обеднение населения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как пояснил эксперт, в современном мире нет страны, которая не была бы связана со всем остальным миром миллионами производственных и торговых цепочек. Россия не была исключением.

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Таким образом, изоляция, в которой оказалась страна-агрессор, приведет к тому, что в РФ будет невозможно произвести большинство товаров. "Они смогут производить хлеб, макароны и так далее, но большинство товаров производится в кооперации", – заметил Фурса.

По его оценкам, в ближайшей перспективе россияне столкнутся с инфляцией, с резким повышением цен. Далее, в перспективе 3-6 месяцев, Россию ждет скачок безработицы. ВВП страны-агрессора упадет на более, чем 10%.

"Затем они перейдут в новый режим и начнут стагнировать", – предупредил экономист.

По его оценкам, коллапса экономики РФ не будет. Вместо этого она "опустится на низший уровень и будет тлеть". Это состояние – "на высоком уровне бедности и без роста" - может продолжаться десятилетиями. "Весь мир идет вперед, а они будут оставаться бедными", – подчеркнул экономист.

Как писал OBOZREVATEL, в России предложили изготавливать детские памперсы из мха, капусты и других нетрадиционных материалов. Так страна-агрессор готовится к импортозамещению.

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