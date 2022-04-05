Грищенко: Европа может остановить Путина, если сделает три шага. Интервью

Санкции, введенные Евросоюзом против России, могут быть усилены по трем направлениям. В частности, Европа может хотя бы временно отказаться от российского газа и нефти, а также закрыть "лазейки", оставшиеся для ряда российских банков, которые не отключили от международной финансовой системы SWIFT, чтобы иметь возможность платить за российский газ.

Будут ли после войны западные лидеры пожимать руку президенту России Владимиру Путину? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

– В среду, 6 апреля, Евросоюз может рассмотреть дополнительные санкции против России из-за резни в Буче. В частности, речь идет о нефтяном и газовом эмбарго. Будет ли принято такое решение?

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– То, что сейчас появляются сигналы о том, что ведущие страны Европы готовы рассматривать санкции, которые до этого были заблокированы или даже не рассматривались, это однозначно. Об этом свидетельствуют заявления и из Франции, и из Германии.

Но проблемой остается Венгрия, заявившая, что она не собирается соглашаться на такие санкции.

Поэтому здесь вопрос, будет ли это общим механизмом, придут ли все же к общему согласию, или это будут двусторонние санкции, возможно, координированные Евросоюзом, а Венгрия останется вне их.

6 апреля было запланировано ранее, но стало известно, что в этот день там будут представлять предварительные наработки и будут вынесены новые предложения по санкциям. Это касается и блокировки портов для российских судов, и нефти и газа.

С газом, естественно, будет еще труднее – с одной стороны. С другой, мы входим в весенне-летний период, когда гораздо легче ограничивать потребление газа.

Поэтому здесь все зависит от того, насколько основные европейские потребители готовы отказаться, по крайней мере, временно от импорта российского газа.

– По вашему мнению, что сегодня еще мог бы сделать Евросоюз, чтобы остановить агрессора, кроме эмбарго? Все ли основные механизмы уже задействованы?

– Остается еще окончательное, полное отключение всех финансовых учреждений России от SWIFT. И это может идти как раз логично за прекращением импорта нефти и газа. Поскольку эти лазейки остались именно для того, чтобы позволить платить за российские энергоносители. А если их не будут покупать, не будет никаких причин оставлять какие-либо отдельные банки в перечне тех, которые не подпадают под санкции. Это второй элемент.

Третий. Уже ясно, каким образом российские компании, структуры обходят санкции. Их нужно перекрывать. Речь идет также и о вторичных санкциях, касающихся государств, которые будут помогать России обходить уже введенные санкции. Это достаточно много.

Если хотя бы 70-80% из того, что я перечислил, будет принято, это будет очень серьезно. Но 6 апреля вряд ли будет окончательное решение.

– Еще несколько недель назад много говорили об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС. Сейчас об этом почти не говорят. Действительно ли у нас сегодня такая реальная перспектива – получить членство достаточно быстро?

– То, что у нас могут быть лучшие перспективы с точки зрения ускорения процедуры, это, вероятно, остается. Есть достаточно много стран, которые будут это продвигать. Но если говорить реалистично, все будет зависеть от того, как скоро завершится война, какие будут условия. Следовательно, это реально. Но думаю, что о деталях говорить преждевременно.

– Как вы считаете, после окончания войны, каким бы оно ни было, как будут выглядеть отношения государственных лидеров стран Запада с Путиным?

– Я думаю, это спрогнозировать не так уж просто, поскольку всегда найдутся такие, как Орбан, которые будут готовы в любой момент уехать в Москву. Будут и те, кто считает это морально сложным. Но я думаю, что об этом тоже говорить преждевременно.

Все будет зависеть от того, как и когда прекратится война, сколько еще будут продолжаться эти зверства, те нарушения всех норм и правил ведения войны со стороны России.

Сейчас есть широкое возмущение, сама возможность общения с Путиным вызывает крайне негативную реакцию. Тем не менее, мы видели, что накануне выхода россиян из Бучи Путину звонил по телефону Макрон и Шольц.

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