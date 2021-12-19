Главной целью является Путин – в Германии хотят наказать лично президента РФ, если он атакует Украину

В Министерстве обороны Германии считают, что в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.

Об этом в интервью для Bild am Sonntag заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. При этом она отметила, что эскалация Россией ситуации на границе с Украиной должна быть остановлена во что бы то ни стало.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия ее", – подчеркнула Ламбрехт.

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В Германии настаивают, что между российским газопроводом "Северный поток-2" и возможным вторжением России в Украину связи нет. Следовательно, вводить какие-либо ограничения против "трубы" для того, чтобы РФ снизила напряженность, не следует. Такого же мнения придерживается другой участник "нормандского" формата – Франция.

Об этом прямо заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Deutsche Welle. При этом отмечается: заявление он сделал в ночь на 17 декабря в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

"Что касается "Северного потока - 2", то речь идет о частной хозяйственной инициативе. Это – совершенно другой вопрос, нежели усилия по недопущению нарушения территориального суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что решение по запуску "Северного потока-2" принимается без политизации. И добавил: для ввода газопровода в эксплуатацию осталось лишь в одном аспекте прояснить соответствие проекта европейскому законодательству.

Показательно, что другой участник "нормандского" формата – Франция – поддержала позицию Германии. По информации euractiv, президент страны Эмманюэль Макрон во время встречи с Шольцем заявил, что "Северный поток-2" не имеет отношения к эскалации Россией ситуации на границе с Украиной.

"Шольц подчеркнул, что "Северный поток-2" – "проект частного сектора", для которого необходимо решить только "вопросы деталей". Макрон же сказал, что будущее трубопровода не связано с "текущими проблемами", – сообщает издание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ЕС активно обсуждают ряд санкций против РФ, которые могут быть введены в случае ее вторжения в Украину. В частности, Евросоюз может включить в "черный список" российские частные банки. Также обсуждается отключение России от платежной системы SWIFT.