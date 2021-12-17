Германия хочет запустить "Северный поток-2" вне зависимости от действий РФ против Украины, Франция поддерживает

В Германии настаивают, что между российским газопроводом "Северный поток-2" и возможным вторжением России в Украину связи нет. Следовательно, вводить какие-либо ограничения против "трубы" для того, чтобы РФ снизила напряженность, не следует. Такого же мнения придерживается другой учстник "Нормандского формата" – Франция.

Об этом прямо заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Deutsche Welle. При этом отмечается: заявление он сделал в ночь на 17 декабря в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

"Что касается "Северного потока - 2", то речь идет о частнохозяйственной инициативе. Это – совершенно другой вопрос, нежели усилия по недопущению нарушения территориального суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что решение по запуску "Северного потока-2" принимается без политизации. И добавил: для ввода газопровода в эксплуатацию, осталось лишь в одном аспекте прояснить соответствие проекта европейскому законодательству.

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Заявление Шольца стало ответом на принятую Европарлементом (ЕП) резолюцию, в которой призвал руководящие институты Европейского Союза подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Документ был принят 16 декабря.

Помимо прочего, резолюция содержит ряд пунктов по снижению зависимости ЕС от импорта энергоносителей из России. А также призывающих к демонстрации более сильной солидарности с Украиной. В частности:

ЕС должен предпринять шаги по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России за счет тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины;

"Северный поток-2" нельзя запускать без учета его соответствия положениям Газовой директивы ЕС.

Показательно, что другой участник "Нормандского формата" – Франция – поддержала позицию Германии. По информации euractiv, президент страны Эмманюэль Макрон во время встречи с Шольцем заявил, что "Северный поток-2" не имеет отношения к ескалации России ситуации на границе с Украиной.

"Шольц подчеркнул, что "Северный поток-2" – "проект частного сектора", для которого необходимо решить только "вопросы деталей". Макрон же сказал, что будущее трубопровода не связано с "текущими проблемами", – сообщает издание.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью американскому каналу CNBC заявил, что "Северный поток-2" является исключительно политическим проектом. Который выгоден именно России.

"Северный поток-2 не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации", – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Россия уже использует газ как оружие. Он напомнил, что ее президент Владимир Путин шантажировал европейские страны с самого начала нынешнего искусственного энергетического кризиса – при этом намекая, что именно сертификация "Северного потока-2" позволит вернуть цены на газ к прежнему уровню.

"Что это как не использование газа как оружия?" – подчеркнул Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сенат США зарегистрировал законопроект, предусматривающий выделение Украине 450 млн долларов помощи на военные нужды, а также введение санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2". Речь идет об "Акте гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны".