Украина в режиме ожидания: когда и сколько денег может дать МВФ

В Национальном банке (НБУ) надеются, что получить 700 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ) удастся уже к концу 2021 года. Еще более 2 млрд долларов в НБУ рассчитывают получить в начале либо средине 2022 года.

"В этом году – конечно, это будет зависеть от совета директоров МВФ – мы ожидаем один транш в размере около 700 млн долларов. Остальную сумму по программе ожидаем в первом-втором квартале следующего года", – заявил во время брифинга председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Ожидаемые Нацбанком 700 млн долларов МВФ может предоставить в рамках программы Stand-by. Сотрудничество по ней началось в мае 2020 года и должно было закончится в декабре-2021.

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В рамках Stand-by Фонд должен был предоставить Украине 5 млрд долларов. На данный момент Украина получила лишь 2,1 миллиарда из них. Т.е., меньше половины первоначальной суммы.

Учитывая же, что в текущее время речь идет всего о 700 миллионах, можно утверждать: программу Украина провалила. Поэтому было принято решение обратиться к МВФ с просьбой о продлении действия программы на полгода. Как раз к этому времени Шевченко надеется получить остальную сумму.

МВФ 18 октября объявил о предварительном решении выделить Украине 700 млн долларов. Кроме того, в Фонде согласились и продлить действующую программу финансирования до середины 2022 года.

"Миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о мерах в поддержку реформ, осуществляемых страной в контексте соглашения по формату Stand-by", – говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой-Холлар, опубликованном на сайте фонда.

Теперь это решение должны утвердить руководство и Совет исполнительных директоров МВФ. Решение ожидается в ноябре 2021 года.

В своем заявлении Владкова-Холлар подчеркивает: Украина получит позитивное решение, если примет ряд законопроектов и выполнит несколько условий. Речь идет о ряде экономических, финансовых и структурных реформ, призванных сдержать кризис в результате пандемии и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Так, МВФ ожидает от Украины принятия поправок в закон о НАБУ, которые исключают его противоречия с Конституцией. Верховная Рада, кстати, уже поддержала эти изменения. Кроме этого в МВФ хотят:

снижения дефицита госбюджета – в Фонде допускают, что правительство может сдерживать рост тарифов для населения из-за подорожания энергоносителей;

уточнения полномочий правления и наблюдательных советов банков, а также НБУ по надзору за управляющими органами банков;

усиления независимости НБУ. Это, кстати, Рада уже сделала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.