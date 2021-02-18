"Спикер парламента" Крыма заявил, что полуострову не нужна украинская вода

"Глава" так называемого крымского парламента Владимир Константинов заявил, что аннексированный Россией полуостров не нуждается в подаче воды с территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете". "На самом деле перекрытие канала не стало слишком большой потерей для Крыма. Мы к этому приспособились, провели очень серьёзные работы, чтобы больше не зависеть от этой воды. Больше того, я убеждён в том, что она нам совершенно не нужна. На пути к Крыму эта вода собирает нечистоты со всей Украины, там нигде, ни в одном городе, не соблюдаются никакие экологические нормы", – заявил Константинов.

Политик считает, что за годы, на протяжении которых Крым был в составе Украины, Северо-Крымский канал пришёл в упадок, был частично разграблен и стал представлять экологическую опасность для полуострова. По мнению Константинова, в Крыму достаточно природных источников, чтобы полностью обеспечить население питьевой водой.

"В последнее время ситуация с водоснабжением стабилизировалась и находится под контролем как в ближне-, так и в дальнесрочной перспективе. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим. При этом к курортному сезону будет сформирован достаточный запас для того, чтобы отдыхающие не ощущали на себе никаких последствий водной блокады. Да, сегодня мы находимся в режиме экономии, но уже сейчас воды поступает больше, чем расходуется, и начинает формироваться определённый запас", – добавил Константинов.

Напомним, что в Крыму массово усыхают водохранилища. При этом местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать.

До аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление подачи воды в аннексированный Россией Крым возможно только после его деоккупации. Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.

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