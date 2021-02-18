"Спикер парламента" Крыма заявил, что полуострову не нужна украинская вода
"Глава" так называемого крымского парламента Владимир Константинов заявил, что аннексированный Россией полуостров не нуждается в подаче воды с территории Украины.
Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете". "На самом деле перекрытие канала не стало слишком большой потерей для Крыма. Мы к этому приспособились, провели очень серьёзные работы, чтобы больше не зависеть от этой воды. Больше того, я убеждён в том, что она нам совершенно не нужна. На пути к Крыму эта вода собирает нечистоты со всей Украины, там нигде, ни в одном городе, не соблюдаются никакие экологические нормы", – заявил Константинов.
Политик считает, что за годы, на протяжении которых Крым был в составе Украины, Северо-Крымский канал пришёл в упадок, был частично разграблен и стал представлять экологическую опасность для полуострова. По мнению Константинова, в Крыму достаточно природных источников, чтобы полностью обеспечить население питьевой водой.
"В последнее время ситуация с водоснабжением стабилизировалась и находится под контролем как в ближне-, так и в дальнесрочной перспективе. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим. При этом к курортному сезону будет сформирован достаточный запас для того, чтобы отдыхающие не ощущали на себе никаких последствий водной блокады. Да, сегодня мы находимся в режиме экономии, но уже сейчас воды поступает больше, чем расходуется, и начинает формироваться определённый запас", – добавил Константинов.
Напомним, что в Крыму массово усыхают водохранилища. При этом местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать.
До аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление подачи воды в аннексированный Россией Крым возможно только после его деоккупации. Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине планируют достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на временно оккупированный Крымский полуостров максимально невозможным.
Алушта переходит на подачу воды по графику. На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища (находится возле Алушты) составляет всего 2,8 млн куб.м, тогда как полный объем 12,7 млн куб.м.