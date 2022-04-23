На западной границе образовалась гигантская пробка на въезд. Я сначала подумал, что украинцы так интенсивно возвращаются на Пасху домой, а выяснилось, что ввели нулевой сбор на евробляхи. И пробки образовались из иномарок, которые начали массово ввозить в страну, так как Верховная Рада обнулила на время военного положения все ввозные пошлины.

В результате весь волонтерский транспорт, пикапы, грузовики и другие товары двойного назначения по два дня стоят в пробке на въезд в страну. Я понимаю, что нужно идти навстречу простому народу, особенно в такое тяжёлое время, но ведь можно принять элементарные меры, быстро и просто. Например, организовав выделенную полосу для приоритетного транспорта и несколько других простых и понятных шагов. Логистика это искусство управления цепочками. Так развяжите эти цепочки, решите проблему. Проблема, кстати, и с польской стороны, но при желании это решается двумя звонками.