Сенат США начал 2021 год с принятия Закона об оборонном бюджете (NDAA), который включает санкции, направленные на то, чтобы уничтожить стратегически важный проект Кремля "Северный поток-2". Это означает почти неизбежную гибель проекта.

Об этом говорится в публикации американского аналитического центра Atlantic Council. "Геополитическое значение этого закона невозможно переоценить. Это означает почти неизбежную гибель самого важного энергетического проекта Путина (Владимира, президента РФ – ред.) и не позволяет России ужесточить контроль над поставками природного газа в ЕС", – говорится в публикации.

Новый закон вводит санкции, которые распространяются на страховщиков и лицензиатов. Если они захотят сотрудничать с российским проектом, попадут в "черные списки" США. Это уже привело к отказу одной из крупных компаний от участии в "Северном потоке-2".

"Введение новых жестких санкций США представляет собой серьезную стратегическую неудачу для Путина и "Газпрома". Стоимость незавершенного трубопровода пока оценивается в 11,6 млрд долларов США, в то время как проект также спровоцировал политическую оппозицию продолжающейся зависимости Европы от России в поставках энергии на континент. Критики давно указали на отсутствие экономического обоснования для "Северного потока 2". Они рассматривают его как геополитическое оружие и рассматривают санкции США как попытку разоружить Кремль", – говорится в публикации.

Газопровод построен примерно на 94% (2300 км из необходимых 2460 км). Из-за санкций США международные компании отказались сотрудничать с проектом. Российский "Газпром" решил достраивать "Северный поток – 2" самостоятельно.

Однако даже если "трубу" удастся завершить, перед ее запуском необходимо получить страховку и сертификат. США уже анонсировали, что под санкции могут попасть и те компании, которые помогут с завершительным этапом запуска. В результате "Северный поток – 2" могут так и не запустить.

Северный поток – 2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток – 2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока – 2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока – 2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.