Германия отменила все ограничения для украинских перевозчиков. Таким образом, все грузовые перевозки по территории этой страны они смогут будет осуществлять без получения каких-либо разрешений. До этого Германия разрешала свободные перевозки для украинских операторов только для транзита.

Об отмене ограничений сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры. Там отметили: безразрешительный режим для украинских перевозчиков в Германии будет действовать до 30 июня.

"Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе до 30 июня", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее ряд стран уже упростил свои требования для украинских перевозчиков. В частности, все разрешительные документы для перевозчиков из Украины отменили:

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Австрия;

Словакия;

Румыния;

Турция;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Грузия;

Болгария;

Венгрия;

Италия;

Дания.

Некоторые разрешительные документы (например, транзитные и/или для гуманитарных грузов) отменили:

Нидерланды;

Германия;

Чехия;

Польша;

Словения;

Молдова.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее сообщил, что Еврокомиссия может снять все ограничения на автоперевозки из Украины до конца мая.

При этом он отметил, что Европейский Союз до войны не хотел говорить о либерализации рынка автомобильных перевозок и отмене всех разрешений. Но сейчас пошел на беспрецедентные вещи.

"Есть квотирование, каждая страна давала нам отдельное количество разрешений, прямых двусторонних, транзитных. Они максимально быстро на уровне Еврокомиссии приняли все решения. Надеюсь, до конца мая полностью будут сняты все ограничения на автомобильные перевозки, что поможет Украине вывезти урожай и продукцию металлургических предприятий", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в транспортной сфере Европа помогает не только перевозчикам, но и беженцам. Так, украинцам в 4 странах ЕС разрешили бесплатно ездить по платным дорогам.

Также в Европе беженцам разрешается бесплатно пользоваться поездами. В разных странах действуют разные правила и ограничения, но в целом послабления ввели 10 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Польша.