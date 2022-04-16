ЕС может снять все ограничения на автоперевозки из Украины до конца мая, – Кубраков

Еврокомиссия может ратифицировать решение по либерализации рынка автомобильных перевозок уже к концу мая. Для украинских автоперевозчиков это означает снятие всех ограничений на передвижение по странам ЕС. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью изданию НВ.

Он отметил, что Европейский Союз до войны не хотел говорить о либерализации рынка автомобильных перевозок и отмене всех разрешений, а сейчас пошел на беспрецедентные вещи.

"Есть квотирование, каждая страна давала нам отдельное количество разрешений, прямых двусторонних, транзитных. До войны мы считали, что это искусственное сдерживание нашего экспортного потенциала. Сейчас они максимально быстро на уровне Еврокомиссии приняли все решения", - заявил Кубраков.

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Он выразил надежду, что до конца мая полностью будут сняты все ограничения на автомобильные перевозки, что поможет Украине вывезти урожай и продукцию металлургических предприятий.

"Надо отдать должное – [меткомбинаты] Арсерол Митал запустился, Запорожсталь запустилась, ГОК [горно-обогатительные комбинаты] в Кривом Роге почти все работают, некоторые уже вышли на довоенный уровень", - отметил Кубарков.

Также министр отметил, что Мининфраструктуры решает вопрос, как доставить украинскую экспортную продукцию в порты Румынии, Польши, Литвы и Латвии по железной дороге.

По словам Кубракова, для этого уже делают пункты, где будут переходить с украинских путей на европейский, есть перевалка.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры выразило обеспокоенность тем, что санкции Еврокомиссии против государства-террориста содержат инструменты для их обхода. В частности, Еврокомиссия ввела санкции, согласно которым весь зарегистрированный в России и Беларуси грузовой транспорт обязан покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Однако остается ряд исключений, создающих возможности для обхода санкций.