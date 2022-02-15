'Газпром' сократил транзит газа через Украину до минимума

Российский "Газпром" сократил транзит газа через Украину до нового минимума. Заявка российского монополиста на 15 февраля 2022 года составляет 51 млн куб. м. При том, что 14 февраля ее размер был 62,5 млн куб. м.

А на выходных, по данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), заявка составляла менее 51 млн "кубов". "Загрузка украинского газотранспортного коридора во вторник упала после некоторого роста в понедельник. При этом она в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров в сутки)", – отмечают аналитики "Интерфакса".

При этом они утверждают, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы на утро 14 февраля опустился до 33,83%. "Это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 13 дней февраля расход газа из ПХГ на четверть превышает средний уровень за последние пять лет", – говорится в их сообщении.

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Актуальная цена газа на бирже

На эталонной торговой площадке Европы – хабе TTF ,по состоянию на 15 февраля 2022 года, газ торгуется по цене 905 долларов/кубометр. Это ниже пиковых значений, но все равно почти в 5 раз больше, чем до начала газового шантажа "Газпромом" Европы в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что страны-члены НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который в ближайшие годы поможет снизить зависимость Европы от газа из России. Речь идет о возобновлении проекта Midcat, который называют "средиземноморским газовым коридором".