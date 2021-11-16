"Газпром" нащупал лазейку для "Северного потока-2": в "Нафтогазе" раскрыли замысел России
"Северный поток - 2" должен быть сертифицирован только целостно. Если "Газпром" сможет сертифицировать отдельного оператора только немецкого участка газопровода – это будет опасный прецедент. А именно это и пытается сделать российская компания, создавая "дочку" Nord Stream 2 AG для управления всего 12 километрами "трубы".
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила советница председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук. По ее словам, сам факт отсрочки сертификации тактически выгоден для Украины, но могут быть разные сценарии.
В частности, сейчас "Газпром" пытается обойти европейское законодательство. Россияне предложили создать отдельную компанию-оператора для немецкого участка трубы длиной всего в 12 км.
"Немецкий регулятор считает, что не может сертифицировать компанию, зарегистрированную в Швейцарии. Оператор газопровода должен быть зарегистрирован в соответствии с немецким законодательством. Но Nord Stream 2 AG хотят зарегистрировать дочернюю компанию-оператора только той части трубы, которая проходит по территории Германии, а это 12 км", – объяснила Залищук.
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар также уточнил, что если "Газпром" будет добросовестно следовать всем европейским правилам, ему нужно будет не создавать "дочку" Nord Stream 2, а продать всю эту компанию.
"Это значит, что компанию нужно кому-то продать. И не какой-то подставной структуре. Должен быть оглашен конкурс, где победу одержит независимая компания", – считает Гончар.
Украинская сторона, по словам Залищук, считает, что "трубу" нельзя делить на "немецкий фрагмент" и "все остальное". Ведь общая протяженность газопровода составляет около 1000 км.
"Если "трубу" будут сертифицировать частями – это опасный прецедент. "Нафтогаз" будет против этого. "Северный поток-2" должен быть сертифицирован только целостно", – заявила Залищук.
Она также отметила, что пока не известно, как будут развиваться события. В частности, по какой экономической модели будет проходить сертификация.
Гончар, к слову, тоже считает, что пауза в сертификации "Северного потока-2" играет на руку Украине. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что проект будет остановлен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина в лице компаний "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" получила доступ к процессу сертификации газопровода. Согласно позиции "Нафтогаза", сейчас запуск "Северного потока-2" невозможен по 3 причинам.
О них Украина расскажет во время сертификации. Приостановка этой процедуры дает Киеву дополнительное время на то, чтобы донести свои аргументы до немецких партнеров.