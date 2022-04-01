"Газпром" и "Роснефть" могут конфисковать в Германии

В Германии, если России решит отказаться от поставок газа из-за невозможности платить рублями, рассматривают возможность конфискации дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти". Этот шаг позволит Германии справиться на первом этапе с критической нехваткой энергоресурсов.

Об этом пишет Handelsblatt. "Газпром Германия" управляет крупными газохранилищами. С другой стороны, "Роснефть Германия", как оператор нефтеперерабатывающего завода, является ключевым игроком на рынках бензина, дизельного топлива и керосина

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек готов к реализации первого этапа плана на случай прекращения поставок газа из России. Согласно информации из правительственных кругов в Handelsblatt, его высшие должностные лица все еще работают над значительно более далеко идущими шагами. Внутри страны, например, разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний.

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Федеральное правительство хочет предотвратить массовое обесценивание энергоснабжения в случае дисбаланса этих компаний, системно важных для Германии.

Германия отвергла требование России об оплате газа в рублях, назвав его шантажом. Там подчеркнули: ключевым в этом вопросе является соблюдение контрактов, а они были заключены в евро.

Напомним, что 31 марта Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях "недружественными странами" (то есть теми, кто ввел санкции в ответ на нападение России на Украину). В документе указано, что покупатели газа должны открыть счета в российских банках, а при отказе контракты на поставки будут разорваны.

При этом правила касаются только трубопроводных поставок "Газпрома". Об этом сообщили пропагандистские СМИ Кремля. "Президентский указ о новом порядке расчетов за российский газ занял три страницы и потребовал 17 пунктов с подпунктами", – отмечают пропагандисты.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля. С этой даты отсутствие оплаты в рублях Россия будет считать "неисполнением обязательств". При этом, фактически, неисполнением обязательств является именно требование платить в российской валюте, ведь в контрактах уже прописана форма оплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС и "Большой семерки" уже отказались выполнять условия путинского ультиматума. Германия даже разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Россия с помощью таких условий пытается укрепить свой рубль, который катастрофически обвалился из-за санкций.

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