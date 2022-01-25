Газа в "Северном потоке-2" не будет, если Россия нападет на Украину: СМИ узнали о позиции Германии

В Германии заверили США, что в случае нападения РФ на Украину российский газ не пойдет по скандальному "Северному потоку-2". Немецкие власти пообещали американскому госсекретарю Энтони Блинкену и директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу, что в случае усиления агрессии проект не будет запущен.

В то же время руководство Социал-демократической партии ФРГ не готово отказаться от "Северного потока-2". Это вызвало раздражение со стороны американского правительства, пишет Bild.

При этом "Зеленые" и либералы выступают за введение более масштабных санкций против России в случае обострения ситуации в Украине. Глава МИД Германии Анналена Бербок и госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне договорились о жестких ограничениях, если ситуация будет усложняться.

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Газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Изменит ли что-то "Севпоток-2"?

В случае запуска "Северного потока-2" стоимость газа в Германии, а следовательно, и в Европе может вырасти. Как заявили в "ОГТСУ", монополист "Газпром" будет контролировать все доступы, и тогда цены поднимутся. При этом, после запуска трубопровода украинская ГТС больше не будет использоваться в плане транзита из РФ.

Как заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью Die Welt, главная ошибка ФРГ заключается в том, что власти принимают газопроводную систему Украины как нечто само собой разумеющееся. Он отмечает, Германии нужно понять, что дополнительные объемы газа через "Северный поток-2" поставляться не будут. "Труба" создана с целью обхода украинской ГТС.

Украинские специалисты также говорят, что цена на газ в Европе не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Россия под руководством Путина фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.

"Основная проблема в том, что "Газпрому" разрешили занять доминирующее положение. Соответственно, он может переламывать ситуацию в свою пользу. Какое-то время, используя глобальные тренды, "Газпром" продолжит держать высокие цены", – считает эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает ограничивать поставки газа в Европу через Беларусь и Украину, тем самым создавая еще больший газодефицит в еврорегионе. Кремль прямо заявил, что ситуация стабилизируется лишь в случае запуска спорного "Северного потока-2", что в очередной раз свидетельствует об энергошантаже.

Специалисты говорят, что в случае введения санкций против проекта, цены на газ в Европе, которые и так в разы больше прошлогодних, могут подняться до небывалых значений.