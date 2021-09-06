Газ для Украины подорожал на 20% за месяц: откуда качаем топливо

Цена импортного газа для Украины за месяц выросла на 20%, или на 70 долларов – до $427,88 (11 457 грн) за тысячу кубометров. Речь идет о топливе, которое Украина закупает у стран ЕС после отказа от прямого импорта из РФ. Однако стоимость этого газа ниже, чем биржевые цены в Европе, которые уже превышают $650 за тысячу кубов.

По сравнению с декабрем-2020 года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах, подсчитали в Министерстве развития экономики.

Украина не покупает природный газ напрямую у России с 25 ноября 2015 года, то есть уже почти шесть лет. Вместо этого газ закупается по реверсу – из Словакии, Венгрии и Польши. Тем не менее, этот газ все равно российский.

В июле (это последние официальные данные) Украина получила из Европы почти 498 млн куб. м. Этот показатель оказался рекордным с начала 2021 года. 93% газа были получены с помощью виртуального реверса из Венгрии и Польши.

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Виртуальный реверс позволяет Украине по факту отбирать газ из транзитного потока, но оформлять топливо как поступившее с западной границы. Раньше газ сначала физически закачивался в газотранспортные системы Венгрии, Польши и Словакии, а потом обратным (реверсным) потоком возвращался в Украину.

Кроме того, Украина добывает газ и сама. Так, по данным "Оператора ГТС Украины", только за последние отчетные сутки в ГТС Украины поступило 54,6 млн кубометров отечественного топлива. За весь 2020 год в стране добыли 19,74 млрд куб. м, что оказалось на 4,4% меньше, чем в 2019-м. Правда, по данным BP, добыча газа в Украине в 2020 году превысила 20 млрд кубометров и снизилась за год лишь на 2%.

Последняя статистика отображает данные июля. В этом месяце в стране добыли 1,66 млрд кубометров газа (-3% по сравнению с июлем-2020). Большую часть этого газа добывают государственные "Укргаздобыча" и "Укрнафта". Из всего июльского объема 75% добыли эти компании, еще 25% – частные. Однако доля добычи газа "частниками" понемногу растет.

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