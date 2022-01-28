Газ будет дорожать: НБУ повысил прогнозные цены на голубое топливо почти в 2 раза

Национальный банк повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ в Европе на 2022 год на 80,2%, а на нефтьи – ​​на 10,7%. По ожиданиям регулятора, газ будет стоить 856,3 доллара/тыс. кубометров (более, чем в 4 раза выше, чем в начале 2021 года), а нефть – 74,3 доллара/баррель (почти в 1,5 раза выше).

Об этом говорится в январском инфляционном отчету НБУ. Согласно ему, новый прогноз цены на первый квартал (январь-март) этого года:

газ – 1 200 долларов/тыс. кубометров;

нефть – 76,4 доллара/баррель.

Во втором квартале (апрель-июнь) этого года газ, по оценке НБУ, подешевеет до 876,9 доллара/тыс. кубометров. Далее же, по ожиданиям, цена будет меняться так:

третий квартал (июль-сентябрь) – подешевеет до 593,5 доллара/тыс. кубометров;

четвертый (октябрь-декабрь) – подорожает до 754,7 доллара/тыс. кубометров.

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Нефть же во втором квартале 2022-го, по прогнозу НБУ, должна подешеветь до 74,8 доллара/баррель. Далее же, прогнозируется, цена будет меняться таким образом:

третий квартал – подешевеет до 73,1 доллара/баррель;

четвертый квартал – подешевеет до 72,7 доллара/баррель.

По состоянию же на 28 января 2022 года, цена на газ составляет, по данным Ice Futures 1 080 долларов/тыс. кубометров. На нефть – 90,9 долларов/баррель.

Отметим: в прогнозировании цены на газ НБУ ориентуется на хаб ТТF в Нидерландах. А на нефть – на марку Brent.

Какими были предыдущие прогнозы

В предыдущем – октябрьском – отчете НБУ ожидал меньших цен в первом квартале 2022 года, чем сейчас. В частности:

на газ – 714,3 доллара/тыс. кубометров (актуальный прогноз увеличил эту сумму на 456,7 доллара);

на нефть – 71,5 доллара/баррель (актуальный прогноз увеличил эту сумму на 4,9 доллара).

Кроме того, в Нацбанке отметили, что фактические значения цен на нефть и газ по состоянию на январь 2022 года также превысили его прогноз годовой давности. В частности:

цена нефти составила 70,5 долларов/баррель вместо 51,4 долларов/баррель;

газа – 447 долларов/тыс. кубометров вместо 193 долларов/тыс. кубометров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина активно готовится закупать газ за границей. В частности, в Венгрии. Официальная причина – подготовка к следующему отопительному сезону. Однако на самом деле речь может идти о проблемах с нынешним, ведь по мнению экспертов, уже сейчас Украине не хватает около 2 млрд кубометров топлива.