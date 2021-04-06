G20 могут заморозить долги бедных стран – Всемирный банк

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 5 апреля заявил, что ожидает от Китая, США и других крупнейший стран G20 продления замораживание двусторонних платежей по обслуживанию долга до конца 2021-го.

Об этом сообщает Reuters. Так, инициатива G20 по приостановке обслуживания долга (DSSI) уже помогла странам отложить около $5,7 млрд платежей до конца 2020 года. А еще $7,3 млрд отложенных платежей ожидаются до июня, согласно данным Всемирного банка.

Продление моратория на выплату долга до конца года сэкономит еще больше денег, которые страны могли бы использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и поддержки своей экономики, сказал Малпасс журналистам. Он отметил, что члены G20, вероятно, оговорили бы, что такое продление будет "последним или окончательным".

Это стимулировало бы страны двигаться к более "постоянным решениям своих долговых ситуаций", в том числе через Общую рамочную программу G20 по обращению с долгом, говорится в совместном документе Всемирного банка и Международного валютного фонда. В документе говорится, что страны с низким уровнем дохода все еще укрепляют свое понимание и доверие к системе

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021-м с 3% до 3,8%. Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен позитивными базовыми эффектами в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и с учетом того, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные трудности из-за задержек с вакцинацией.

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