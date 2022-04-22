Европейский союз ежедневно переводит России 850 млн евро за купленные нефть и газ. Этой суммы хватит на 160 ракет "Калибр". До тех пор, пока ЕС не ввел энергетическое эмбарго, лишить агрессора средств на финансирования армии невозможно.

Об этом в своей колонке для ЭП написала ведущий эксперт экономических и социальных программ Центра Разумкова Екатерина Маркевич. Так, экономист привела данные аналитического центра Bruegel согласно которому ежедневно ЕС перечисляет за импорт нефти и природного газа 450 млн и 400 млн евро соответственно.

"Возникает вопрос: гуманно ли поддерживать торговые отношения со страной-агрессором, которая нарушает права человека и угрожает национальной безопасности? При президентстве Путина Россия стала империей зла, стремившейся контролировать и манипулировать миром. Путин пытался восстановить статус мирового государства, шантажируя Запад экспортными поставками", – написала она.

Видео дня

Следовательно, российские энергоресурсы стали весомым геополитическим фактором. В 2021 году доходы от экспорта нефти и газа в федеральном бюджете России составили 38,1% всех поступлений, а прибыль - $119 млрд.

Россия 47% своей нефти продает в ЕС, говорится в данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В целом Евросоюз платит стране-агрессору за нефть почти 51 млрд долл. в год. Еще примерно 3,7 млрд долл. платили США (они уже отказались от нефти из РФ).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом немедленно ввести энергетическое эмбарго против России. Впрочем, это всего лишь политическое намерение, которое не обязательно повлечет за собой принятие конкретных решений.