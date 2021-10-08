Вся наша приватизація - це нон стоп трилер в 4D Залякування, диверсії, нескінченні кримінальні справи, криві рішення судів, арешти майна та інший треш Але найтемніші сутінки завжди перед світанком

Фонд держмайна на фінішній прямій великоі та чесної приватизаціі заводу Більшовик. Аукціон відбудеться вже за три тижні - 27 жовтня.

А тим часом, цілі групи "інтересантів", що звикли не купувати, а управляти, і через каламутні схеми заволодівати державними активами - в агонії роблять останні спроби зірвати аукціони. Ми вже знаємо як віддерти від держпідприємств олігархів і кримінальних авторитетів, що роками сидять на тіньових схемах. Для цього співпрацюємо з правоохоронними органами та займаємо проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів. Ще півтора роки тому була спроба рейдерського захоплення майна заводу, де в незаконний спосіб через ДП СЕТАМ та виконавчу службу намагалися відчужити п’ять об’єктів нерухомості. Фонд держмайна веде вже близько 2000 судових справ, відстоюючи інтереси держави.

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Останню крапку в справі "Більшовика" поставив Верховний суд, підтримавши поцицію Фонду.

Але темні сили не заспокоюються і намагаються відлякати порядних інвесторів, яких за підписаними договорами неразголошення вже більше 15. Хочете управляти - купіть і управляйте! Вчора мав відбутися черговий суд із одночасним заходом сьогодні тітушок на завод. Плакати надруковані. Бойовики і масовка проплачені.

Але сьогодні відбувся лише пшик і слабенька акція. За інформацією профспілок, серед молодиків в масках, які начебто протестують проти приватизації - немає ЖОДНОГО співробітника заводу. Завод під охороною нац поліції та нац гвардії Денис Монастирський Адже в розроблених приватизаційних умовах чітко прописані справедливі соціальні та економічні гарантії, збереження виробництва. У нас багато трилерів - на жаль, така дійсність нас оточує. Але залякування і мініпуляціі НЕ ПРОЙДУТЬ! Правда переможе.

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