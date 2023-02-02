Евросоюз выделил Украине седьмой пакет финпомощи, который блокировала Венгрия: озвучена сумма

В четверг, 2 февраля, Совет Европейского Союза выделил седьмой пакет помощи Украине, ранее заблокированный Венгрией. Сумма составляет 545 млн евро.

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Об этом написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Евросоюз за принятое решение.

"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет в размере 500 миллионов евро через EPF и дополнительные 45 миллионов евро для миссии военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную безопасность, которая приближает нас к победе над российским агрессором", – говорится в твите.

С учетом этих средств общий объем военной помощи Украине со стороны ЕС достиг уже 3,6 млрд евро. Указанная сумма не включает военную помощь от отдельных стран Европы.

Напомним, именно этот транш помощи ЕС ранее блокировала Венгрия. Как сообщало польское издание RMF, Венгрия воздержалась во время голосования о предоставлении Украине помощи. Этим она блокировала решение, поскольку для его принятия потребовалось единодушие членов ЕС.

До этого Венгрия уже выступала против выделения Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году, чем фактически его заблокировала. Однако через несколько недель руководство страны изменило решение. Причиной стало то, что ЕС принял правовой акт, позволяющий доставить эту помощь в обход Венгрии.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что власти Соединенных Штатов объявили о проведении аудита эффективности и добродетели использования американской помощи в Украине. Речь идет о сумме в 113 млрд долларов.

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