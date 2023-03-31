Евросоюз вводит исключения из санкций: Совет ЕС принял решение

Европейский Союз вводит законодательные исключения из санкций – для гуманитарных целей. Исключения коснутся мер по замораживанию активов. В результате операции с подсанкционными физ- и юрлицами по некоторым гуманитарным программам смогут осуществляться без какого-либо предварительного разрешения.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Отмечается, что решение затрагивает несколько актов, касающихся санкций ЕС с учетом резолюции Совбеза ООН, которая и предусматривает гуманитарные исключения.

Исключение делается для "некоторых категорий гуманитарных субъектов". В частности, это гуманитарные программы самого ООН и неправительственные организации, которые участвуют в планах гуманитарного реагирования ООН.

Совет ЕС отмечает, что такое решение посылает сигнал гуманитарным и экономическим операторам, что санкции ЕС не препятствуют доставке гуманитарной помощи. "Это демонстрирует твердую решимость ЕС избежать непреднамеренных негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности. Также воспользоваться гуманитарным исключением будет возможно, не делая различий между листингами ЕС и ООН", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ЕС инициирует новый проект, который поможет повысить эффективность санкций, введенных против России. В проекте участвуют девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!