Евросоюз включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций: что это значит

Европейский Союз (ЕС) добавил в "серый список" налоговых юрисдикций страну-террориста Россию. Также в список вошли Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. В "серый список" вносятся страны, к которым у блока есть вопросы по контролю финансовых операций. От таких государств требуется усиленное сотрудничество с ЕС по налоговым вопросам.

Также страна может оказаться в "черном списке". "Черный список" – это список офшоров, операции которых контролируются максимально строго.

Сейчас в списке 16 стран, главным образом – классические офшоры. Речь идет о Багамских островах, Панаме, Тринидаде и Тобаго, Вануату и других.

При этом несколько стран покинули "серый список": Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения недостатков.

Как отмечается, претензии к РФ связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующими режим специальных административных районов (Приморье и Калининградской области), говорится в сообщении. Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по налоговому законодательству "зашел в тупик" на фоне ситуации в Украине.

Впервые "серый список" был составлен в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр запланирован на октябрь этого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ЕС вряд ли примет решение о введении санкций против российской госкомпании "Росатом", несмотря на призывы правительства Украины. Сразу несколько стран блока выступили против этого решения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!