Евросоюз откажется от российских газа и нефти через 5 лет? Заявление фон дер Ляйен

Европейский союз хочет предложить поэтапный отказ от российских газа и нефти к 2027 году. С таким заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила 2027-й в качестве твердой даты отказа от российских энергоносителей, это связано с войной в Украине, которую развязала РФ. Об этом пишет Politico.

Кстати, США на неделе уже прекратили импорт всех российских энергоресурсов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг такой же вариант, заявив, что "на данный момент поставки энергии в Европу для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности не могут быть обеспечены никаким другим способом".

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ФРГ – крупнейший импортер российских энергоносителей в ЕС. В 2021-м Германия заплатила России более 40 млрд евро.

Позицию Берлина также поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, такое решение поставит под угрозу энергоснабжение его страны.

В то же время другие страны, во главе с Польшей и странами Балтии, настаивают на немедленном прекращении импорта энергоносителей из России.

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