Есть угроза, что США снимут санкции с "Северного потока-2", тогда Байден проиграет, – Зеленский

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом может также поднять вопрос снятия санкций с "Северного потока-2". Если США на это согласятся, это станет геополитической победой Путина и проигрышем Байдена.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая. По словам главы государства, он передал свою позицию через госсекретаря американскому президенту. С Украиной согласовали, какие темы, которые касаются украинцев, могут затрагиваться во время встречи Путина с Байденом.

"Есть ли риск, что поднимут вопросы вопреки договоренностям? Есть. Большой риск, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Большой риск, что Россия может надавить на США и снять санкции. Это будет проигрыш США, личный проигрыш президента Байдена. Я это говорю открыто и откровенно. Это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния. Знаю, что разные мнения у партнеров, что разделились даже позиции в Сенате и Конгрессе. Это серьезная игра. На это США могут пойти, если размениваются на что-то очень серьезное", – сказал Зеленский.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.