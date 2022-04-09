Европейский Союз за 40 дней войны России против Украины заплатила за энергоносители 37 млрд евро. Фактически таким образом европейские партнеры участвуют в финансировании войны.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале. "37 млрд евро для России за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны", – пишет Подоляк.

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Фактически, каждый день российские власти получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя.

"Такая позиция партнеров наряду с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии "Единая Россия", нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий", – добавил политик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом немедленно ввести энергетическое эмбарго против России. Само решение – всего лишь политическое намерение, которое не обязательно повлечет за собой принятие конкретных шагов.