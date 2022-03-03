ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро помощи: подписан меморандум

Европейский Союз подписал меморандум с Украиной на 1,2 млрд евро. Деньги выделят в рамках макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Об этом на своей странице в telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. "Европейский Союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд макрофинансовой помощи. Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Добровкису", – написал премьер.

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Отметим, в то же время Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой дать разрешение на выделение Украине $10 млрд помощи, которая, в том числе, пойдет на укрепление обороноспособности. По действующему курсу доллара в Украине это практически 300 млрд грн, при том что в бюджете страны на 2022-й на оборону планировали выделить всего 323,4 млрд грн.

К слову, поддержку Украине оказывают страны по всему миру. К примеру, Польша предложила около 1 мрлрд долларов.