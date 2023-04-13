ЕС ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и пригожинских пропагандистов. Документ

Европейский Союз (ЕС) официально ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и подконтрольного Евгению Пригожину медиа РИА ФАН. Теперь эти две организации внесены в санкционный список "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 апреля. Санкции вступают в силу одновременно с обнародованием на этом портале.

В решении Совета ЕС отмечается, что ЧВК "Вагнер" возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. "Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в документе.

РИА ФАН также связано с ЧВК "Вагнер". Медиа входит в состав российской группы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет лично Евгений Пригожин.

"РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины. РИА ФАН называет продолжающуюся агрессивную войну против Украины "миссией" по остановке "украинских нацистов" и пропагандирует действия, предпринимаемые группой Вагнера. Таким образом, РИА ФАН материально поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – постановили в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС также ввел дополнительные санкции против лиц, которые являются участниками ЧВК "Вагнер". Среди них командиры подразделений, которые участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.

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