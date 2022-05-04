ЕС введет санкции против русского патриарха Кирилла – AFP

Евросоюз планирует введение санкций против ее главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). Ограничения могут войти в шестой санкционный пакет ЕС в ответ на агрессию России в отношении Украины.

Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на документ, который есть в его распоряжении. Еврокомиссия пока не опубликовала полный список предложений по расширению санкций против России.

"Европейская комиссия предлагает ввести санкции в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла в рамках последней волны экономических мер против России. Она также включает поэтапный запрет на импорт нефти, согласно документу, с которым ознакомился AFP", – говорится в сообщении агентства.

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Попадание физического лица в санкционный список ЕС означает запрет на въезд этого лица на территорию Евросоюза. Также ЕС замораживает банковские счета и другие активы и может арестовать имущество, связанное с подсанкционным лицом.

Ранее власти Литвы уже предлагали ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Также правительство страны участвует в консультациях по поводу отделения Литовской православной церкви от Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Русской православной церкви Кирилл активно поддерживает агрессию России против Украины. Например, несмотря на ужасные потери российской армии в Украине и бессмысленность войны, патриарх выступил перед верующими с речью, где поддержал войну.

При этом Гундяев заявляет, что "РФ никогда ни на кого не нападала". Также он рассказал, что страна-агрессор якобы ни с кем не воюет и не намерена воевать.