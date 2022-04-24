Одна из опор кремлевского режима: Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Власти Литвы предложили Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Также правительство участвует в консультациях по поводу отделения Литовской православной церкви от Москвы, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

При этом политик подчеркнул, что соблюдает принцип разделения власти и церкви, а решение остается за общиной. Об этом он рассказал 15min.

Патриарх церкви Кирилл поддерживает вторжение России в Украину, называя украинцев, защищающих свою Родину, "силами зла". Эти заявления вызвали дискуссию об ответственности церковного руководства за преступления, совершенные страной-террористом, а также стали толчком для некоторых литовских православных священников к инициированию отделения от Москвы.

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Ландсбергис подтвердил , что Литва предложила Европейскому Союзу внести патриарха Кирилла в санкционный список. "Тогда это просто стало известно нам. Такое предложение есть, только пока идет обсуждение консенсуса, у нас нет окончательных ответов, удастся ли это сделать", – сказал министр.

Глава церкви в Литве митрополит Инокентий осудил российскую агрессию в Украине. Некоторые священнослужители и политики говорят, что сейчас самое время отказаться от подчинения Москве.

"Этот человек (патриарх Кирилл. – Ред.), на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях, поддержке войны, в основном всех ужасов что происходит в Украине, что он благословляет и физически, и своими словами", – добавил Ландсбергис. Для введения санкций требуется согласие всех стран ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, организация встречи Папы Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддерживавшим войну России в Украине, приостановлена. Встреча должна была состояться в июне в Иерусалиме. Папа Римский отметил, что планы были приостановлены, поскольку такая встреча сейчас может вызвать недоразумения.