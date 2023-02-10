ЕС собирается заставить Россию восстанавливать Украину, способ найден – Bloomberg

Работающие в ЕС банки могут обязать предоставлять подробную информацию о размере замороженных активов Центробанка РФ – на случай, если будет принято решение эти средства передать на восстановление Украины. Такое обязательство на них намерен наложить ЕС. По оценкам же официальных лиц, основанных на информации, предоставленной Банком России в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год, речь может идти о 258 млрд долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что в юридической службе Евросоюза заявили:

законы ЕС позволяют инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Киеву;

чиновники должны сначала "разобраться с масштабами активов Центрального банка и других государственных активов, находящихся под санкциями".

В настоящее же время, подчеркивается, страны ЕС сообщили о замораживании активов российского центрального банка на сумму 36,3 млрд евро. Но эта цифра еще уточняется.

"В правовом документе ЕС говорится, что Брюссель должен сотрудничать с G7 и и международными партнерами – для инвестирования замороженных активов и использование вырученных средств [для восстановления Украины]. Финансовая же целесообразность такого плана будет зависеть от хранящейся в центральных и коммерческих банках ЕС суммы", – объяснили аталитики.

При этом они привели слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считающей, что "России придется заплатить за принесенные разрушения и внести свой вклад в восстановление Украины". "Поэтому мы с нашими партнерами изучаем, как использовать государственные активы России в пользу Украины", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, США тем временем планируют в течение ближайших месяцев передать в пользу Украины часть конфискованных активов России. В соответствии с недавно принятым законом делать это намерены через Государственный департамент.

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