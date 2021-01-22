ЕС призвал немедленно остановить "Северный поток-2" и пересмотреть сотрудничество с РФ
Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает немедленного прекратить строительство "Северного потока-2". Официальная причина такого решения – арест российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает издание Еuropost. Решение поддержали 581 голосами, 50 против и 44 воздержавшихся. "Навальный, самый известный критик президента России Владимира Путина, был задержан на выходных, а затем заключен в тюрьму за предполагаемые нарушения условий условно-досрочного освобождения после того, как вылетел в Россию впервые после отравления нервно-паралитическим веществом военного класса", – напоминает издание.
Канцлер Германии Ангела Меркель свою позицию по поводу "Северного потока-2" не изменила. Она уверена, что его нужно достроить.
"Европейский парламент ... призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как "Северный поток-2", завершение которых ЕС должен немедленно прекратить", – говорится в резолюции.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сакции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".