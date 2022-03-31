ЕС приготовил новые санкции против России: их масштаб будет зависеть от угроз Путина

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций, окончательно документ будет готов через несколько дней. Масштабы введенных санкций будут зависеть от того, прекратит ли поставки газа Россия в ЕС.

Об этом говорится в материале Reuters. Издания со ссылкой на источники сообщает, что исполнительная комиссия консультируется с правительствами ЕС по "пакету соответствия". Он позволит не допустить обход санкций.

К слову, уже с 31 марта Россия грозилась остановить поставки газа в ЕС. Президент России Владимир Путин заявил, что все "недружественные страны" (те, которые ввели санкции) должны платить за газ в рублях. Это нарушает условия контрактов, поэтому ЕС отказался.

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Когда против РФ приняли уже львиную долю возможных санкций, Россия решилась на ответ. Перестать продавать газ они не могут. Во-первых, есть уже подписанные контракты (некоторые из них на годы наперед). Во-вторых, также как ЕС зависит от российского газа, так и Россия зависит от импортной выручки за голубое топливо.

В хороший год примерно 40% всех бюджетных поступлений – от продажи нефти и газа. А есть еще десятки смежных сфер, которые функционируют за счет добычи и продажи энергоресурсов. Вместо того, чтобы просто перестать продавать газ, Путин обязал "недружественные страны" (все, кто ввел санкции) платить в рублях.

Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях. Об этом по итогам конференции "Большой семерки" заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. "Это значит, что оплата в рублях – неприемлема", – сказал он. На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ он ответил: "Мы готовы к любым сценариям", передает Bloomberg.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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