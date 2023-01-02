ЕС почти полностью отказался от российской нефти, а санкции ударили по Кремлю, – посол ЕС в Украине

ЕС радикально снизил энергетическую зависимость от России, отказавшись от 90% поставок ее нефти. Таким образом Евросоюз лишил РФ значительной части ее доходов. Санкции же нанесли значительный удар по экономике РФ, чем уже ограничили политические возможности Кремля.

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Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Укринформ. Он отметил: несмотря на то, что РФ все еще может продавать свою нефть на другие рынки, ее доходы от таких продаж ограничены.

"Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель. Ее нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем в мире", – объяснил Маасикас.

При этом он подчеркнул: постепенное эмбарго на нефть освобождает Европу от энергетической зависимости от России. Также этому способствует сокращение импорта газа.

"Мы радикально снизили энергетическую зависимость от России. Ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", – подчеркнул посол.

В то же время он отметил: российская экономика уже значительно пострадала от санкций. В частности, ожидается, что в 2022 году:

ВВП России упадет на 11%;

инфляция вырастет на 22%.

Помимо этого, заметил Маасикас, Россия также неспособна производить "умные" продукты – при том, что экспорт из ЕС и США для нее закрыт. В частности, в вопросе передовых технологий она:

на 45% зависит от Европы;

на 21% – от США;

на 11% – от Китая.

"Российская экономика теряет способность к модернизации, что ограничивает политические и экономические возможности Кремля. Санкции влияют на российскую экономику, лишая ее доступа к финансовым рынкам и передовым технологическим продуктам, нанося ущерб нефтяной промышленности, авиакомпаниям, военной и автомобильной промышленности", – констатировал Маасикас.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе, несмотря на все старания России создать дефицит, тем временем упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, – 835 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в РФ ранее пугали Европу газом по 4 тыс. долларов.

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