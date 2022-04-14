ЕС может оставить Россию без денег на ведение войны: профессор Беркли назвал самую важную санкцию

Если Россия перестанет получать от Европы платежи за газ и нефть, это лишит агрессора ресурсов на продолжение войны. Возникнут серьезные фискальные проблемы: финансировать бюджет РФ станет проблематично.

Об этом в интервью "Медузе" рассказал профессор Беркли, один из десяти наиболее цитируемых ученых-экономистов мира Юрий Городниченко. "Различные оценки предполагают: если российское государство не сможет получать доходы от экспорта нефти и газа, оно окажется в очень трудном положении. Будет сложно продолжать вести войну в течение длительного времени, если не будет ресурсов на ее финансирование", – говорит экономист.

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По его словам, именно энергетическое эмбарго способно остановить войну. Кроме того, как отмечает профессор, сейчас покупать энергоресурсы у РФ "аморально".

"Будет ли эмбарго? Думаю, что с вероятностью 90% это возможно, если мы увидим новую Бучу, новые зверства или применение химического оружия, или еще что-то ужасное, так что будет невозможно обосновать, почему вы хотите покупать энергоресурсы из России", – добавил Городниченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, крупнейшие в мире торговые дома уже с 15 мая ограничат закупку российской нефти и топлива. Покупать ресурсы у "Роснефти" и "Газпромнефти" не будут, чтобы не нарушить санкции, направленные на ограничение доступа компаний к международным финансовым рынкам.