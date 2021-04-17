Россию могут отключить от системы SWIFT: чем грозит финансовая изоляция и кто пострадает

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс в недавнем интервью журналистам заявил, что во время очередной сессии европейцы обсудят и примут специальную резолюцию об агрессивной политике РФ в отношении Украины и дополнительных ограничениях, которые они могут ввести в случае применения Россией военной силы. В частности, среди новых санкций будут рекомендовать отключение российской финансовой системы от SWIFT. Такое решение ранее поддержал и глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

Насколько высока вероятность отключения России от SWIFT и как это отразится на экономике РФ – анализирует OBOZREVATEL.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи данных, которая позволяет совершать финансовые операции по всему миру в максимально короткие строки. Она дает возможность, условно, делать за один день те транзакции, на которые без нее нужно 3-4 дня. Потеря доступа к SWIFT затруднит денежные переводы. Это поставит под угрозу все внешнеэкономические операции РФ, выполнение внешних контрактов.

Как утверждает экономист, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, в случае отключения от SWIFT Россия может потерять до 5% ВВП в год, ведь подобные санкции выбросят ее из некоторых рынков.

"Это приведет к тому, что все транзакции России будут замедлены, а некоторые – просто невозможны. К примеру, под угрозой окажутся биржевые транзакции, потому что там скорость – главный критерий той или иной операции. Для России также будут недоступны спотовые рынки. Поскольку она получает основные доходы от продажи энергоресурсов, это ударит существенно. Отключение SWIFT так же выбьет Россию с некоторых других рынков, к примеру, с рынка нефти, или даже зерна", – говорит экономист.

Сейчас Россия разрабатывает свою систему передачи финансовых сообщений. Но ориентирована она на внутрироссийский рынок и проблемы международной торговли не решает.

Савченко допускает, что даже в случае отключения от SWIFT со временем Россия сможет найти выход и адаптироваться к новым условиям торговли. Но в любом случае она потеряет рынки и понесет дополнительные транзакционные потери.

Российские эксперты часто утверждают, что страны Европы не заинтересованы в том, чтобы отключать РФ от SWIFT, ведь сами понесут финансовые потери. Доля правды в этом действительно есть, ведь санкции предусматривают некоторый ущерб с обеих сторон. Но на самом деле для торговых партнеров России он будет небольшим. А в целом на мировую экономику это практически не повлияет, ведь удельный вес российской экономики в мировой всего лишь 1,5%.

"Негатив будет, но он будет измеряться сотыми процента, если брать мировую экономику. Некоторые партнеры России пострадают. Санкции предусматривают взаимные потери, но потери российской стороны будут самыми большими", – подчеркнул Савченко.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий также согласен, что влияние России на мировую экономику небольшое. Но у РФ есть активные торговые партнеры, которые, чтобы не пострадать от санкций, будут оттягивать их до последнего.

"Если мы говорим о металлургии, о нефти, газе, то доля России на европейском рынке довольно существенна. Понятно, что есть компании в Европе, у которых активные экономические отношения с российскими компаниями, те же газотрейдеры или металлотрейдеры. У них тоже могут быть проблемы. Потому отключение от SWIFT – это шаг радикальный", – говорит эксперт.

Запад уже имеет опыт отключения стран от SWIFT. Ранее такие санкции применили в отношении КНДР и Ирана.

Впервые об отключении России от системы международных расчетов заговорили в 2014-м году, с началом ее агрессии против Украины. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой призвал исключить РФ из системы SWIFT, в случае, если Москва не выполнит условия по деэскалации конфликта в Украине. Но тогда санкции усилены не были.

Чего же ждать сейчас? Есть ли вероятность, что европейские партнеры на этом этапе всерьез воспримут угрозу масштабной войны в Европе и попытаются сдержать агрессора? Эксперты в прогнозах осторожны.

"Отключение России от любой финансовой системы – это торговая война, которая соразмерна с военными действиями, – говорит Паращий. – Решатся на это или нет – вопрос сложный. Все зависит от того, насколько далеко пойдет Россия в возможном военном решении по Украине. Отключение от SWIFT – это мера, очевидно, крайняя, но ее нельзя исключать".

Если США в своих заключениях по поводу России более однозначны, то в Европе есть как сторонники, так и противники радикальных действий. Так, страны Балтии, которые больше всего чувствуют угрозу со стороны России, поддерживают дальнейшие санкции. А такие государства, как Франция, Германия или Италия, которые много торгуют с Россией, в этом менее заинтересованы. Но сейчас решение об отключении от SWIFT во многом зависит от дальнейших шагов России. В случае активизации военных действий против Украины и угрозы стабильности во всей Европе, ужесточение санкций станет оправданным шагом даже в глазах тех, кто сейчас выступает за мир с президентом Путиным.