Российскому диктатору Владимиру Путину все еще не удалось реализовать свой план по шантажу Европы с помощью энергетического оружия. Основная причина – теплая погода. Цены на газ в Европе опустились до довоенных уровней, а подземные хранилища заполнены.

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Однако, несмотря на это, резкое похолодание или перебои с поставками по-прежнему могут привести к беспорядку на энергетических рынках. При этом растет оптимизм по поводу того, что Европа теперь сможет пережить эту и следующую зиму, говорится в материале The Japan Times.

Кризис, спровоцированный вторжением России в Украину в феврале прошлого года, стоил Европе около $1 трлн из-за резкого роста цен на энергоносители. В ответ правительства оказали более $700 млрд помощи, чтобы помочь компаниям и потребителям преодолеть этот удар. Они также пытались ослабить свою зависимость от российской энергии, особенно природного газа.

Европейский Союз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок восполнил некоторый пробел, увеличив поставки из Норвегии и поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, США и т.д.

В Германии хранилища заполнены примерно на 91% по сравнению с 54% годом ранее, когда страна-террористка Россия уже опустошала контролируемые ею мощности. С тех пор правительство канцлера Олафа Шольца национализировало местные подразделения российского монополиста "Газпром" и потратило миллиарды евро на наполнение резервов.

"Мы настроены очень оптимистично, чего не было осенью. Чем больше газа у нас будет в хранилищах в начале, года, тем меньше стресса и расходов мы столкнемся во время заполнения их на следующую зиму", – сказал Клаус Мюллер, глава сетевого регулятора Германии в прошлом недели.

Ожидается, что европейское потребление в течение 2023 года будет примерно на 16% ниже среднего уровня за пять лет, говорится в отчете Morgan Stanley. Благоприятные условия и расширение возобновляемых мощностей помогают. По данным S&P Global, рост ветровой и солнечной энергии поможет сократить производство электроэнергии газа на 10 крупнейших энергетических рынках Европы на 39% в этом году.

Германия, когда-то крупнейший покупатель российского газа, открывает три плавучих терминала этой зимой, и крупнейшая экономика Европы ожидает, что ее новые заводы из СПГ удовлетворят примерно треть ее предыдущих потребностей. Стабильные поставки из нероссийских источников, по всей вероятности, удержат рыночные цены от резкого роста прошлогодних пиков.

"Тот факт, что Европе удалось заполнить свои хранилища, действительно создал буфер цен на будущую зиму. Ожидания изменились с началом региона. чтобы иметь достаточно запасов", – сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия в 2022 году транспортировала через украинскую ГТС (газотранспортную систему) около 20,35 млрд куб. метров природного газа. Это самое низкое значение транзита за время независимости нашего государства.

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