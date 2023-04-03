Экспортеры нефти сговорились снизить добычу: цены могут вырасти, от этого выиграет Россия 

Страны экспортеры нефти (организация ОПЕК+) объявили о том, что сократят добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки. Такое решение приведет к сокращению предложения, как следствие цены на нефть марки Brent выросли с 79 до 83 долларов за баррель.

Видео дня

Как сообщает издание Reuters, неожиданное сокращение поддержал целый ряд стран, в том числе и Россия. Саудовская Аравия сократит добычу на полмиллиона баррелей в сутки, ОАЭ на 144 тысячи баррелей, Ирак – 211 тыс. Сокращение начнут уже со следующего месяца (мая) и продлится оно до конца 2023-го.

В то же время Россия сокращает добычу на полмиллиона баррелей уже в марте. Фактически РФ опередила решение ОПЕК+. В то время как другие страны приняли такое решение для поддержание высоких цен, у страны-агрессора возникли проблемы с экспортом из-за нефтяного эмбарго.

Аналитики издания считают, что сокращение цен на нефть может привести ее подорожанию. Хотя еще в прошлом месяце из-за ожидания банковского кризиса и закрытия нескольких банков в США спрос на нефть снизился. В прошлом году ОПЕК+ сократила добычу на 2 млн баррелей. "Мы не думаем, что сокращения целесообразны в данный момент, учитывая неопределенность рынка, и мы ясно дали это понять", – заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Отметим, Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти. При этом в импорте ЕС ее доля только за 2022-й упала с 31% до 4%. Фактически РФ потеряла самый крупный и платежеспособный рынок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США удалось сократить стоимость нефти в мире. Однако уже в ближайшее время ожидается значительный рост цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!