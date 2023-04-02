Экономика Украины может вырасти, несмотря на войну: самый оптимистичный сценарий

Некоторые эксперты ожидают роста ВВП Украины в 2023 году, несмотря на продолжающиеся активные боевые действия. Самый оптимистичный прогноз дает Sense Bank – "плюс" 5,5% по итогам года.

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В то же время, аналитики Oxford Economics прогнозируют падения ВВП на 4,6%, это самый пессимистичный сценарий. Данные привела экс-глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Нина Южанина ("Европейская солидарность").

Аналитики ICU в свою очередь прогнозируют, что украинская экономика вырастет на 2% в 2023 году. Еще более сдержанный прогноз дает Международный валютный фонд (МВФ) – "плюс" 1%. Такой же показатель значится в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики.

Такую разницу в оценках специалисты объясняют дефицитом официальный статистических данных. Ключевыми препятствиями для роста ВВП в 2023 году аналитики называют:

низкую устойчивость энергетической инфраструктуры после массированных ракетных атак со стороны России;

снижение производства сельскохозяйственной продукции (урожай зерновых и масличных может упасть на 15-20%).

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины также склоняется к тому, что экономика Украины больше не упадет из-за войны. Однак НБУ ожидает лишь небольшого роста на 0,3%.

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