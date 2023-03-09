Экономика Украины больше не упадет из-за войны: Нацбанк показал оптимистический прогноз
Экономика Украины в 2023 году не будет падать, несмотря на продолжение военных действий. Ожидается даже небольшой рост ВВП – на 0,3%.
Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины (НБУ). Таких результатов удастся добиться за счет "поразительной способности" бизнеса и украинцев адаптироваться к сложным условиям, отметили в Нацбанке. В частности:
- большинство предприятий продолжает работать во время широкомасштабной войны, пусть и на более низких мощностях;
- аграрии провели очередную посевную;
- энергетики делают невозможное для сохранения устойчивости энергосистемы;
- достаточно стабильно работает IT-сектор;
- торговля и сектор услуг быстро приспособились для работы в условиях постоянных обстрелов и воздушных тревог.
"В этом году экономического падения удастся избежать. ВВП даже незначительно вырастет – на 0,3%. Это небольшой рост, но он будет свидетельствовать об устойчивости экономики перед тяжелыми вызовами", – заявили в НБУ. Там напомнили, что падение ВВП в 2022 году составило около 30%.
А вот полноценное восстановление начнется с 2024 года – вместе со снижением рисков безопасности. НБУ ожидает, что в 2024-2025 годах реальный ВВП Украины будет расти на уровне 4-6%.
Согласно основному предположению Нацбанка, содействовать восстановлению экономики будет увеличение внутреннего спроса. Среди прочего, это произойдет за счет возвращения беженцев в страну, перезапуска предприятий на деоккупированных территориях, восстановлению полноценной работы морских портов и увеличению урожаев.
В то же время, аналитики Moody's не столь оптимистичны, как НБУ. Они считают, что в 2023 году ВВП Украины может сократиться еще на 2%.
Но уже в 2024-м, по мнению международных экспертов, начнется восстановление, которое будет связано с масштабной реконструкций. При этом риски для кредиторов остаются высокими из-за возможности реструктуризации долга.
Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых цитируемых экономистов мира, профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф оптимистично настроен в отношении развития экономики Украины после войны. По его словам, Украина многое потеряла, но с другой стороны получила значительное доверие и славу на мировой арене.
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