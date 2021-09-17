Две партии в Раде наградят за гендерное равенство: какие политсилы получат деньги от государства

В 2022 году две парламентские партии – "Голос" и "Европейская солидарность" – смогут получить по 44,3 млн грн дополнительного финансирования. Эти деньги – надбавка за соблюдение гендерной квоты. Она предусматривает, что не больше двух третей представителей партии в парламенте могут быть одного пола. В целом же украинские партии получат 886 млн грн – это больше, чем когда-либо.

"Гендерная надбавка" составляет 10% от государственного финансирования политических партий. В 2022-м году это 88,6 млн грн. Их распределение происходит равномерно. Об этом говорится в исследовании "Чесно".

Гендерную квоту предусматривает обновленный в 2019 году Избирательный кодекс. Несмотря на то, что полностью нормы документа заработают только к 2023 году, квоту уже применяли на местных выборах 2020 года. На попадание в местные советы могли претендовать только те партии, в списках которых было не менее 40% женщин.

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Кроме того, было введено финансовое поощрение для представленных в парламенте политсил, которые придерживаются принципов гендерного равенства. А вот наказаний для партий, которые не будут соблюдать квоты, Избирательный кодекс не предусматривает.

В 2022 году общая сумма, которую выделят из бюджета партиям, составит 886 млн грн. Это рекорд за все время существования госфинансирования политсил (с 2015 года). Такие расходы уже прописаны в проекте бюджета на следующий год (законопроект № 6000 в парламенте).

Оставшиеся после выделения "гендерной квоты" 90% средств распределяются пропорционально – в зависимости от того, сколько мест в парламенте получила та или иная политсила. В 2022-м году это распределение будет выглядеть так:

"Слуга народа" – 439,3 млн грн;

ОПЗЖ – 132,8 млн грн;

"Батьківщина" – 83,3 млн грн;

"Европейская солидарность" – 82,4 млн грн (плюс 44,3 млн грн по "гендерной квоте", в сумме – 126,7 млн грн);

"Голос" – 59,2 грн (к которым тоже прибавляется 44,3 млн грн, в сумме – 103,5 млн грн).

В итоге политсилы, которым удалось соблюсти принципы гендерного равенства, получат больше денег от государства, чем "Батьківщина". Эта партия добилась лучших результатов на выборах, но не может претендовать на рост финансирования.

К слову, с 2020 года партии не обязаны отчитываться о том, на что тратят государственные средства. Такие послабление ввели на время карантина, который длится в Украине до сих пор.

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