Две партии в Раде наградят за гендерное равенство: какие политсилы получат деньги от государства

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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С достижением гендерного равенства в Верховной Раде справились не все

В 2022 году две парламентские партии – "Голос" и "Европейская солидарность" – смогут получить по 44,3 млн грн дополнительного финансирования. Эти деньги – надбавка за соблюдение гендерной квоты. Она предусматривает, что не больше двух третей представителей партии в парламенте могут быть одного пола. В целом же украинские партии получат 886 млн грн – это больше, чем когда-либо.

"Гендерная надбавка" составляет 10% от государственного финансирования политических партий. В 2022-м году это 88,6 млн грн. Их распределение происходит равномерно. Об этом говорится в исследовании "Чесно".

Гендерную квоту предусматривает обновленный в 2019 году Избирательный кодекс. Несмотря на то, что полностью нормы документа заработают только к 2023 году, квоту уже применяли на местных выборах 2020 года. На попадание в местные советы могли претендовать только те партии, в списках которых было не менее 40% женщин.

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Кроме того, было введено финансовое поощрение для представленных в парламенте политсил, которые придерживаются принципов гендерного равенства. А вот наказаний для партий, которые не будут соблюдать квоты, Избирательный кодекс не предусматривает.

Какие партии сколько получат в 2022-м?

В 2022 году общая сумма, которую выделят из бюджета партиям, составит 886 млн грн. Это рекорд за все время существования госфинансирования политсил (с 2015 года). Такие расходы уже прописаны в проекте бюджета на следующий год (законопроект № 6000 в парламенте).

Оставшиеся после выделения "гендерной квоты" 90% средств распределяются пропорционально – в зависимости от того, сколько мест в парламенте получила та или иная политсила. В 2022-м году это распределение будет выглядеть так:

  • "Слуга народа" – 439,3 млн грн;

  • ОПЗЖ – 132,8 млн грн;

  • "Батьківщина" – 83,3 млн грн;

  • "Европейская солидарность" – 82,4 млн грн (плюс 44,3 млн грн по "гендерной квоте", в сумме – 126,7 млн грн);

  • "Голос" – 59,2 грн (к которым тоже прибавляется 44,3 млн грн, в сумме – 103,5 млн грн).

В итоге политсилы, которым удалось соблюсти принципы гендерного равенства, получат больше денег от государства, чем "Батьківщина". Эта партия добилась лучших результатов на выборах, но не может претендовать на рост финансирования.

Сколько получат политические партии из бюджета-2022

К слову, с 2020 года партии не обязаны отчитываться о том, на что тратят государственные средства. Такие послабление ввели на время карантина, который длится в Украине до сих пор.

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