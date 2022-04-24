"Думают прежде всего о себе": эксперты посчитали, насколько Запад помог Украине

Эксперты-экономисты посчитали, насколько обширна на самом деле помощь Запада Украине. Они утверждают, что когда дело доходит до денег, то западные страны скупы и в первую очередь думают о себе. Больше всего нашему государству помогли США, Польша и Великобритания.

"Украина может рассчитывать на нашу помощь", – заявил немецкий канцлер Олаф Шольц месяц назад в Бундестаге. Он не указал, насколько масштабной будет эта помощь. Как сейчас показывают расчеты Кильского института мировой экономики (IfW), помощь Германии чрезвычайно управляема, говорится в материале RND.

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Эксперты сопоставили военные, финансовые и гуманитарные обязательства 31 правительства западных стран в обширной базе данных. В первые недели войны Штаты пообещали Украине больше помощи, чем все страны Европы вместе взятые.

"Без США Украина была бы практически пустой, особенно в военном отношении", – заявил директор по исследованиям IfW Кристоф Требеш. Германия находится только на четвертом месте по оценке до 27 марта.

При этом за последние 2-3 недели от европейских стран, в том числе от ФРГ, поступили более крупные новые обязательства, сказал Требеш. Но по общему объему Германия находится только на 12 месте, уступая таким странам, как Хорватия, Литва и Словакия.

Германия обязалась предоставить Украине около 4 млрд евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь, включая помощь, которая проходит через ЕС. Эксперт был удивлен, что сумма помощи была такой маленькой.

"В начале проекта я думал, что задействованные суммы будут аналогичны суммам других европейских кризисов, таких как пандемия COVID-19. Украина получает лишь небольшие суммы с Запада. В таких странах, как Франция, Германия или Австрия, гораздо больше денег было вложено, например, в национальные программы по снижению цен на топливо и новым субсидиям на энергию", – заявил Требеш.

К примеру, немецкие власти выделила 17 млрд евро на стабилизацию стоимости топлива, 5 млрд евро на гранты для нуждающихся компаний и 100 млрд евро на кредиты компаниям, но только 4 млрд на Украину. "Из-за заявлений о солидарности политиков многие могут подумать, что Запад оказывает огромную помощь", – сказал эксперт. Но цифры говорили бы на другом языке.

При этом правительства не публикуют прозрачно свои обязательства и поставки в Украину, даже в гуманитарной сфере. "Однако в итоге просочилась почти вся информация, в том числе и о поставленном оружии", – говорит Требеш.

Посол Украины Андрей Мельник неоднократно требовал от Германии больше оружия. Тот факт, что ФРГ не поставляет тяжелое вооружение из запасов бундесвера, в Киеве отметили "с большим разочарованием и горечью", сказал посол. Это решение было "непонятным".

"Вместо того, чтобы быть прозрачными, например, через общеевропейский веб-сайт, правительства отказываются от права интерпретировать фактическую поддержку Украины", – говорит эксперт IfW Требеш, критикуя отсутствие прозрачности в поставках оружия.

Как писал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел новые переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Темой разговора стала новая военная помощь украинской армии.