Доллар в Украине значительно подорожает: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара до конца января увеличится с 28,2 до 28,4 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – рассказал OBOZREVATEL аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,8%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара вырос с 27,97 до 28,20 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,06/28,08 до 28,27/28,29 (+0,7%).

"Объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением с начала года составил $57 млн, сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Он отметил, что снижение объемов торгов на межбанке в январе по сравнению с декабрем на более чем 20% определяло относительно высокую волатильность курса доллара, которая сглаживалась валютными интервенциями Нацбанка", – прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.