Доллар в Украине ускорит падение: опубликован прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю продолжит падение и может торговаться в банках на уровне 27,7/27,9 грн/$.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне", – заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время на межбанковском валютном рынке американская валюта, согласно прогнозу, может торговаться вблизи отметки 27,8 грн/$.

Аналитик добавил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 до 27,90 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,98/28,00 до 27,87/27,89 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,87/28,06 до 27,79/27,98 (-0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%", – резюмировал Иосуб.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.