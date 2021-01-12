Доллар в Украине резко подешевел: НБУ показал новую цену

В Украине курс доллара с 10 января снизился на 40 копеек и достиг отметки в 28,05 грн/$, достигнув психологической отметки.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных на сайте НБУ. Стоит отметить, что в то же время валюта в банках стоит около 28,2 грн/$. К примеру, в ПриватБанке доллар покупают за 27,9 грн, а продают – 28,3 грн. Такая разница в курсах может свидетельствовать о скорой стабилизации около отметки в 28 грн/$.

Курс НБУ НБУ

Снижение деловой активности, которая связана с ужесточением карантина, также позитивно повлияло на стоимость американской валюты. Бизнес меньше покупает, так как сократил объемы импорта. А чем меньше спрос, тем дешевле валюта.

Доллар значительно подешевел НБУ

В обменниках Киева доллар покупают за 28,1 грн/$, а продают за 28,16 грн/$. При этом в обменниках курс меняется более динамично, чем в банковских отделениях.

Отметим, издание Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".