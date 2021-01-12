Долар в Україні різко подешевшав: НБУ показав нову ціну

В Україні курс долара із 10 січня знизився на 40 копійок і подолав відмітку в 28,05 грн/$, досягши психологічної позначки.

Про це йдеться в довідкових даних, опублікованих на сайті НБУ. Варто зазначити, що валюта в банках коштує близько 28,2 грн/$. Наприклад, у ПриватБанку долар купують за 27,9 грн, а продають – 28,3 грн. Така різниця в курсах може свідчити про швидку стабілізацію біля позначки в 28 грн/$.

Курс НБУ НБУ

Зниження ділової активності, що пов'язана з посиленням карантину, також позитивно вплинуло на вартість американської валюти. Бізнес менше купує, бо скоротив обсяги імпорту. А чим менше попит, тим дешевше валюта.

Долар значно подешевшав НБУ

В обмінниках Києва долар купують за 28,1 грн, а продають за 28,16 грн/$. Водночас в обмінниках курс змінюється більш динамічно, ніж у банківських відділеннях.

Зазначимо, видання Reuters спрогнозувало, що курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$. "Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту і відновлення інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – ідеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Окрім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Як розповідає аналітик Roboforex Андрій Гойлов: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".